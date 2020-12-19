شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تنفيذ 10 مدارس حقلية جديدة لتوعية المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، إنه تم تنفيذ 10 مدارس حقلية، على مدار الأسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل مع المزارعين، ونقل البحوث الزراعية العلمية وتطبيقها على أرض الواقع لخدمة المزارعين والمربيين على مستوى الجمهورية وتوعية المربين بالإستخدام الأمثل للمبيدات.

وأضاف «عبدالعظيم» أن المدارس الحقلية تعمل على توعية الزراع ومربي الإنتاج الحيواني بأهم التوصيات الفنية والتواصل معهم لحل المشاكل التي قد تواجههم، لافتا إلى انه تم تنفيذ 4 مدارس حقلية لمحصول الفول البلدي بمحافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا وسوهاج بمشاركة كل من معهد أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش.

واوضح وكيل مركز البحوث الزراعية انه تم تنفيذ 4 مدارس حقلية لمحصول البصل بمحافظات الغربية والدقهلية وبني سويف وسوهاج بمشاركة كل من معهد أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، ومدرستين حقليتين للإنتاج الحيواني بمحافظتي القليوبية والشرقية.