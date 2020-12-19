محافظ أسوان يشيد بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في مساندة الأسر الأكثر إحتياجا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالمشاركة المجتمعية الجادة لمؤسسات المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً، ومساندتهم لمواجهة برد الشتاء. ووجه المحافظ مدير عام التضامن الإجتماعى بأسوان بوضع آلية محكمة لتوزيع أعداد كبيرة من «البطاطين» التي تبرعت بها إحدى شركات المحمول لجمعية الأورمان من خلال الجمعيات النشيطة على مستوى مراكز المحافظة إعتباراً من الأسبوع الحالي. الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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