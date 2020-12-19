شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان غير مقبول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد ناصر شعبان هدية، عضو مجلس النواب، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع المصري«، موضحا أن هذا القرار مسيس وغير مقبول.
وأضاف ناصر هدية، خلال بيان لها، أن البرلمان الأوروربي نصب نفسه وصيا على مصر واعتمد على تقارير المنظمات الأوروبية المشبوهة التي تسعى بشتى الطرق إلى تشوية الدولة المصرية وتعطيل مسيرة استكمال البناء والتنمية والتقليل من حجم الإنجازات المشهودة التي تحققت في السنوات الأخيرة الماضية.
وأشار إلى أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، وفقا للبيانات والإحصائيات الرسمية الدقيقة، في الوقت الذي لا يحق للبرلمان الأوروبي إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور، خاصة أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان مستمرة، بجانب جهودها المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا، والتصدي للإرهاب والجماعات المتطرفة، فمصر تعمل على مسافة واحدة في جميع ملفاتها.
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الوضع في مصر
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