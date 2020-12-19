شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل تنفيذ مبادرة «100 مليون صحة» بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة نور صلاح الدين مساعد منسق عام المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة «100 مليون صحة» على استمرار متابعة تنفيذ المبادرة في مختلف مناطق المحافظة بهدف تيسير آداء الخدمة للمواطنين وحل أي مشكلة قد تعوق تنفيذها.

وأشارت صلاح الدين، خلال تفقدها لعدد من نقاط الفحص للمبادرة بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إلى أن هدف المبادرة هو الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة، وأن هناك متابعة مستمرة لتنفيذها وتيسير آداء الخدمة الصحية للمواطنين .

وأضافت أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما، وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما، إلى جانب جميع المسجلين لدى قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية بارتفاع في نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية .

من جانبه، أوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء قد انطلقت يوم 18 سبتمبر الماضى في مختلف النقاط الطبية المحددة لها.. مشيرا إلى أنها مستمرة حتى نهاية الشهر الجارى.

استمرار المتابعة للمبادرة الرئاسية

استمرار المتابعة للمبادرة الرئاسية

استمرار المتابعة للمبادرة الرئاسية