شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتفقد «الزهراء للخيول العربية الأصيلة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت، محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، رافقه خلالها اللواء مهاب عبدالرؤوف رئيس الهيئة الزراعية المصرية والدكتور صلاح فتحي مدير محطة الزهراء للخيول العربية، وذلك للاطلاع على التطوير الذي تشهده المحطة ورفع كفاءتها ايضا للاطمئنان على البرامج التي تستهدف الرعاية والتربية ضمن خطة الوزارة للنهوض بتربية الخيول العربية الأصيلة.

وتفقد القصير أقسام المحطة المختلفة وعنابر الخيول مشددا على الاسراع برفع كفاءتها وتنمية مواردها وتوفير اقصى رعاية للخيول خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد تغيرات مناخية متقلبة.

وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية السبت، إن جولته داخل محطة الزهراء للخيول العربية، تأتي في اطار اهتمام القيادة السياسية للنهوض بمستقبل صناعة الخيول في مصر، موضحا أن محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة تعتبر من أقدم المحطات فى العالم وهي التي تمنح شهادة الميلاد للحصان العربي الأصيل كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة.

وزير الزراعة يتفقد محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة

وزير الزراعة يتفقد محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة

وزير الزراعة يتفقد محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة

وزير الزراعة يتفقد محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة