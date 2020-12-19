شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء الإيقاف.. عودة أسامة كمال إلى قناة المحور الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كتب الاعلامي أسامة كمال على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أنه سوف يلتقي مع جمهورة اليوم في الثامنة مساء.

يذكر أن المجلس الاعلي للإعلام تلقى الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور ومقدم البرنامج أسامة كمال، وقرر الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بشأن ما تم من مخالفات بحلقة يوم 28 نوفمبر 2020، وإيقاف مقدم برنامج 90 دقيقة لمدة أسبوعين وتغريم القناة 100 ألف جنيه.

ويستضيف كمال الليلة الدكتور مها طلعت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية وحديث عن لقاحات فيروس كورونا التي بدأت في الظهور ومدى التخوف من أعراضها وهل هناك سلالة جديدة للفيروس تهدد بعض الدول؟ وما خطورة الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؟ وما هي الاحتياطات الموصى بها من المنظمة بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية.