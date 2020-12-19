شكرا لقرائتكم خبر عن أزهري يوضح مفهوم التسليم لله عز وجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن التسليم لأمر الله مرتبة قلبية إيمانية عالية، لا ينالها إلا المقربون، والحقيقة أن التسليم الأصل فيه المعرفة، فأي إنسان أيقن أن الله بيده كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأنه يعلم كل شيء، وهو رحيم، مشيرًا إلى أن الله عز وجل خلقنا ليسعدنا في الدنيا والآخرة، وهذه المعلومات كخطوط رئيسة في الإيمان تدفعنا إلى التسليم.

وأضاف «الدسوقي»، خلال لقائه مع الإعلامي حازم جلال، ببرنامج «المسلمون يتسائلون»، المذاع على قناة «المحور»، أن «الإنسان كلما ازدادت معرفته بالله ازداد التسليم له، هو الخالق، البارئ، المصور، الرب، الإله، الحكيم، العليم، أسماؤه حسنى، صفاته علا، فحينما يكون الأمر إليه فالتسليم شيء طبيعي، أي يرتبط التسليم بقدر المعرفة، لو فرضنا أن أباً تجرى له عملية جراحية، يوجد ابن صغير لم يتحمل هذا العمل الجراحي، أما الأكبر فيعلم أن العملية ناجحة، وستنتهي بالشفاء التام، لكن تحتاج إلى أربع أو خمس ساعات، فكلما ازداد عقل الإنسان».