شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة الدولى يستقبل أول رحلة طيران سياحية من ألمانيا منذ جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار الغردقة الدولى، مساء اليوم السبت، أول رحلة طيران سياحية قادمة من مطار فرانكفورت الألمانى، منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، تقل على متنها 125 راكبا.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن الرحلة التى وصلت من فرانكفورت، حيث تم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع الركاب من حيث أعمال التعقيم للركاب والحقائب كذلك قياس درجة الحرارة التأكد من تحليل الـpcr للركاب.

واستقبلت إدارة مطار الغردقة الدولى الطائرة بمدافع المياه كاحتفال بوصولها لأول مرة للمطار، وكذلك تم تقديم الورود والهدايا للركاب للترحيب بهم فى مصر، والاحتفال بالتنورة.

وقال مصدر من مطار الغردقة الدولى أن من المقرر أن تصل رحلة اخرى من برلين مساء اليوم على متن طائرة الشركة الوطنية اير كايرو والتى تعد ثانى رحلة طيران سياحية تصل مطار الغردقة الدولى منذ جائحة فيروس كورونا المستجد من المانيا حيث أن السياحة الألمانية لم تصل الغردقة منذ غلق الطيران بين الدول بسبب كورونا.

من جانبه آخر استقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم السبت 9 رحلات طيران قادمة من بولندا والتشيك وأوكرانيا، بزيادة 5 رحلات أسبوعية فى الرحلات البولندية المختلفة.