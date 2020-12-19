شكرا لقرائتكم خبر عن أكادييمية البحث العلمى: رالى السيارات الكهربائية هدفه توطين الصناعة محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، إن رالى السيارات ليس هدف ولكن جزء من استراتيجية البحث العلمى 2030 لتهيئة بيئة مشجعة للابتكار والمحور الثانى لنقل وتوطين التكنولوجيا والصناعة محليا.

وأضاف الدكتور محمود صقر فى كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمنطقة الأهرامات بحفل ختام مسابقة رالى السيارات الكهربائية محلية الصنع، أن أحد الأهداف الأساسية من تنظيم المسابقة زيادة نسبة المكون المحلى للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى فى هذا المجال وتشجيع وتحفيز شباب المصنعين والمبتكرين من طلاب الجامعات.

وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمى، على دعم الرالى بصورة كبيرة خاصة وأنه ذات علاقة بخطة الدولة موجها الشكر إلى وزير التعليم العالى على دعم الرالى.

وكان أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمى، أن تنظيم رالى للسيارات الكهربائية حدث مهم وبداية ولادة الفكرة وتحقيقها خلال العام الأول بالعاصمة الإدارية وكان هناك تحدى كبير الظروف القهرية الموجودة بأى مكان بالعالم والتى أسفرت عن تأجيل اغلب المسابقات نظرا لظروف كورونا

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمنطقة الأهرامات على هامش افتتاح حفل ختام مسابقة رالى السيارات الكهربائية محلية الصنع، أنه تم تخصيص 33 مليون جنيه لدعم هذه الفكرة ومجهود الطلاب ومشاركة 30 جامعة ليحدث تصفية لـ19 فريقا أكثر من 300 ساعة تدريب سواء نظريا على صناعة السيارات أو حتى من خلال تصنيع السيارات والورش.