شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تخفض عدد العاملين بالشهر العقارى لـ 25% للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار عمر مروان ، وزير العدل الكتاب الدورى رقم 436 لسنة 2020 بتاريخ 17 ديسمبر، الخاص بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالشهر العقارى والتوثيق والذى يتضمن تخفيض عدد الموظفين الى 25% كحد أدنى من عدد الموظفين ، وأرسلت وزارة العدل الى مصلحة الشهر العقارى ، وتم تعميمه على جميع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق على مستوى الجمهورية .. وتضمن التعميم اجراءات معينة وهى :

1-تحديد بوابات دخول وأخرى للخروج بكافة الأماكن التابعة للشهر العقارى متى أمكن ذلك.

2-تحديد ميعادين لحضور العاملين بالمكاتب وكذا ميعادين للانصراف وذلك منعا للتكدس.

3-تشكيل فريق عمل من الموظفين الإداريين لكل مكتب تكون مهمتهم التأكد من ارتداء كافة مرتادي المكاتب الكمامات الطبية مع التأكيد على دخولذوى الشأن فقط.

فيما تضمن الكتاب الدورى اتباع ما وجه به المستشار عمر مروان وزير العدل من خفض العمالة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق اعتبارات من يوم السبت 19 ديسمبر بنسبة 25% كحد أدنى بما يتضمن حسن سير العمل واستمرار وتحقيق الإجراءات الوقائية من كورونا.



