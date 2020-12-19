شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يؤكد تخصيص 33 مليون جنيه لدعم رالى السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمى، إن تنظيم رالى للسيارات الكهربائية حدث مهم وبداية ولادة الفكرة وتحقيقها خلال العام الأول بالعاصمة الإدارية وكان هناك تحدى كبير الظروف القهرية الموجودة بأى مكان بالعالم والتى أسفرت عن تأجيل اغلب المسابقات نظرا لظروف كورونا

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمنطقة الأهرامات على هامش افتتاح حفل ختام مسابقة رالى السيارات الكهربائية محلية الصنع، أنه تم تخصيص 33 مليون جنيه لدعم هذه الفكرة ومجهود الطلاب ومشاركة 30 جامعة ليحدث تصفية ل 19 فريق أكثر من 300 ساعة تدريب سواء نظريا على صناعة السيارات أو حتى من خلال تصنيع السيارات والورش .

وتابع عبد الغفار:"أن الطلاب تدربوا على تصميم وصناعة السيارات الكهربائية وضمن توجه وأساسيات وزارة التعليم العالى لنشر وتوطين التكنولوجيا، مؤكدا أن السيارات بها نسبة تكوين محلى ارتفع من اول سنة من 50% وصولا إلى 65%، واستخدموا التكنولوجيا المصرية وهناك اجزاء مستوردة وفكره تشكيل فريق عمل من الطلاب والطالبات التسابق وتحقيق التنافس فى الأنشطة الطلابية ولكنه يتماشى أيضا مع توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر"

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعات المصرية جزء لا يتجزاء من المجتمع ومكان للطلاب ليتلقوا علم وتدريب وتأهيل ويتماشى مع السياسة العامة الدولة.