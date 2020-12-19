شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: لدينا خارطة طريق لتكون مصر مركزا عالميا لمسابقة الرالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، أن رالى السيارات حلم تحول إلى حقيقة من خلال فريق عمل متميز فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس وكان دائمًا يشارك فى مسابقات دولية وبداية تنظيم الرالى فى مصر كانت عقب فوز فريق هندسة عين شمس بالجائزة الأولى لتصنيع السيارات الكهربائية .

وأضاف الدكتور أيمن عاشور فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمنطقة الأهرامات على هامش حفل ختام مسابقة رالى السيارات الكهربائية محلية الصنع بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن الحلم لاقى دعم كبير من أكاديمية البحث العلمى ووزارة التعليم العالى، ولدينا خارطة طريق بأن يكون مصر منظمة الرالى فى الدول العربية وأفريقيا والعالم كله، وهذا العام لولا جائحة كورونا كانت المسابقة شهدت مشاركة جامعات دولية .

وتابع نائب وزير التعليم العالى:"الفكرة يجب أن تكون مسابقة عالمية، متابعا الجامعات تتبارى فى تصنيع السيارات الكهربائية ونحتاج إعداد جيل من الخريجين يعمل فى هذا الأمر خلال الفترة المقبلة" .