شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتفقد مستشفى بنها التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، بجولة داخل مستشفيات المحافظة التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد، لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بالفيروس، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

شملت الجولة مستشفى بنها التعليمي، برفقة الدكتورة أمنية خليفة مدير المستشفى، وياسر إبراهيم نائب رئيس مدينه بنها، ورئيسة التمريض، داخل قسمي الإستقبال والرعاية بالدور الرابع بالمبني القديم للمستشفى، وذلك لإنهاء أعمال تركيب شبكة الأكسجين بالمستشفي، مؤكدة على شركة الغازات بضرورة إنهاء اعمال تركيب الشبكة خلال هذا الأسبوع لبدء تشغيل المستشفي خلال أيام، وذلك للاحتياج الشديد لرعاية المرضى، بالإضافة إلى إنهاء مقاول الكهرباء اعمال شبكه الكهرباء للمستشفي واستلام ذلك غدا.

وأكدت «ريان» حرصها على استمرار سلسلة الزيارات الميدانية للمستشفيات، لمتابعة سير العمل بها، لمتابعة الإنجازات التي تتم بالمستشفى، حيث من المنتظر افتتاحه هذا الأسبوع، مشير إلى أنه جارى إنشاء مبنى الأورام والحروق والعلاج الاشعاعى للاورام بالمستشفى.