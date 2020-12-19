شكرا لقرائتكم خبر عن من الأحد للخميس.. قافلة مجانية لدعم صحة المرأة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالسويس عن تنظيم قافلة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحه المرأة، تحت رعاية الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحه بالسويس، إعتبارآ من غد الأحد وحتي الخميس المقبل أمام مركز الأشعة التشخيصة بمستشفي السويس العام للسيدات من سن ١٨ سنة.
يأتي ذلك في إطار رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية من هذا المرض.
وسيتم عمل كشف مبدئي عن طريق طبيب أخصائى جراحة متواجد داخل السياره المتنقلة، ثم عمل كشف تأكيدي سواء سونار للسن الاقل من ٣٥ سنه اوسونار وماموجرام للسيدات فوق ال ٣٥ سنة إذا استدعى الامر وفقاً لرؤية الطبيب ثم تحويل المريضة إلى عيادة الاورام بمستشفي السويس العام لمتابعه الحالة.
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