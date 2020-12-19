شكرا لقرائتكم خبر عن ندب أطباء في تخصصات نادرة من «الأحرار التعليمي» لدعم مستشفيات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود ، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت ، إجتماعا مع الدكتور عبد الكريم العراقي، مدير عام مستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق، والدكتور إيهاب عبد المنعم مدير عام فرع هيئة الإسعاف بالشرقية، والدكتور عصام فرحات مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية، والدكتور صبحي الخوانكي مدير مستشفي الزقازيق العام، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية.

تناول الإجتماع مناقشة خطة العمل بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وتعزيز سبل التعاون بين مستشفيات الصحة بالمحافظة ومستشفي الأحرار التعليمي، وتنظيم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وإستقبال الحالات المرضية بجميع مستشفيات المحافظة "الصحة، والتأمين الصحي، والأحرار التعليمي" خلال الفترة القادمة، والتنسيق مع هيئة الإسعاف في نقل المصابين للمستشفيات المختلفة، كما تم مناقشة خطة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمستشفيات المحافظة.

كما تم الإتفاق علي ندب بعض القوي البشرية من الأطباء في التخصصات الطبية النادرة منها "المخ والأعصاب، والأوعية الدموية، والعظام، والعمود الفقري" من مستشفي الأحرار التعليمي، لدعم مستشفيات الزقازيق العام، والقنايات المركزي، لخدمة المرضي بالمحافظة.