شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للتدريب العملي «صقر 72».. محافظ القليوبية يتفقد اصطفاف معدات مجالس المدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، اليوم السبت، اصطفاف معدات مجالس المدن والأحياء، وذلك في إطار استعدادت المحافظة لتنفيذ التدريب العملى «صقر ٧٢» لمجابهة الأزمات والكوارث.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بتمهيد أرض الاصطفاف والمقرر تنفيذه داخل أرض كلية التربية الرياضية في الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ ديسمبر.

كما تفقد المحافظ معسكر الإيواء الذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعى بمدرسة الشبان المسلمين بمدينة بنها، وذلك بحضور مجدى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، موجها بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي لوضع مخطط تفصيلي لاصطفاف المعدات داخل أرض الاصطفاف بالمنطقة اللوجيستية.

جدير بالذكر أن عملية المحاكاة تأتي ضمن خطة محافظة القليوبية لإدارة الأزمات والكوارث، حيث سيتم تنفيذ معسكر إيواء للمتضررين نتيجة حدوث هزة أرضية مع توفير كافة المستلزمات المعيشية والحياتية لمدة ٣ أيام لعدد ٢٢٠ متضرر، وسيتم الاستفادة من هذه المحاكاة في تلافى أي سلبيات في حالة وقوع كوارث حقيقية.

را.. محافظ القليوبية يتفقد التدريب العملى صقر 72 لمواجهة الكوارث

را.. محافظ القليوبية يتفقد التدريب العملى صقر 72 لمواجهة الكوارث

را.. محافظ القليوبية يتفقد التدريب العملى صقر 72 لمواجهة الكوارث