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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزير الري ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات جديدة في مجال الري بالمحافظة

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، السبت، محطة الأبحاث التابعة للمركز القومي لبحوث المياه للوقوف على تجربة استصلاح أرض بور وزراعتها باستخدام مياه الصرف الزراعي، والتي تبلغ مساحة المنطقة المستهدفة لعملية 15 فدانا أرض بور شديدة الملوحة بقرية المشروع بحي الجناين، وأجرى مركز بحوث المياه أعمال التطهير للتربة وتخفيف نسبة الملوحة باستخدام ناتج طمي الترعة وخلطها بتربة طينية.

واستمع وزير الري والمحافظ إلى شرح من الدكتور عماد فوزي الباحث بالمركز القومي لبحوث المياه عن خطوات تجهيز المنطقة المستهدفة وتحويلها من درجة ملوحة تتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف جزء في المليون، وإزالة طبقة الملوحة لتصبح الأرض صالحة للزراعة مع تجربة أنواع متعددة من البقوليات والأشجار المثمرة.

وأوضح وزير الري أن الهدف من التجربة الأولى من نوعها في السويس هي التعامل مع مياه الصرف الزراعي المالحة، واستخدامها في الزراعة إذ تعاني السويس من نقص مياه الري وهناك إمكانية لخلط مياه الصرف الزراعي مع المياه الري لتعظيم الاستفادة منها.

ووجه الوزير بضرورة تدريب الأهالي بالمنطقة بمعرفة مركز بحوث المياه للتوسع في تطبيق التجربة والاستفادة من مياه الصرف وزراعة الأرض البور، لتوفير محاصيل ودخل للأسر.

وقال اللواء عبدالمجيد صقر إن كمية مياه الصرف الزراعي المهدرة يوميا تقدر بـ530 الف متر مكعب تصرف في قناة السويس ولا يستفاد منها، فضلا عن كونها سبب في ارتفاع منسوب المياه في الأراضي القريبة من القناة.

وقال الباحث عماد فوزي، إن تكلفة تطهير الفدان الواحد بلغت 10 آلاف جنيه، في المنطقة التي تعد إحدى أصعب المناطق للمعالجة والاستصلاح بسبب ارتفاع نسبة ملوحتها، مضيفا إلى أنه جرى تقسيم الأرض المخصصة إلى أحواض وقمح اسماعيلية 1 وإسماعيلية 2 والفاصوليا، وهي من الأنواع التي تتحمل درجة ملوحة مرتفعة، مع زراعة أشجار الزيتون والجوافة والتين الشوكي والرمان.

وتفقد الوزيروالمحافظ مشروع تبطين الترعة بقرية كبريت الخواطره بحي الجناين بطول 6 كيلو متر.

وتابع عبدالعاطي وصقر اعمال احلال وتجديد وتطوير محطة ري الشلوفة والتي تروي 4500 فدان بقرية محمد كريم بقري شباب الخريجين بحي فيصل.