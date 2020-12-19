شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: المشروعات التي تنفذها الدولة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نقطة المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن استخدام مياه الصرف الزراعي المالحة في ري الزراعات بالأراضي غير المستغلة، سيغطي مساحة 30 ألف فدان، وتوفر بدورها 90 ألف فرصة عمل مباشرة بواقع 3 شباب لكل فدان.

وأضاف وزير الري أن الهدف من المشروعات التي تنفذها الدولة تعظيم الاستفادة من نقطة المياه، موضحا أنه في الماضي كان يجري التخلص من المياه المالحة الناتجة عن المصارف الزراعية، والآن تمثل مورد مياه بإعادة استخدامها مرة أخرى في الزراعة بعد معالجتها لتخفيف نسبة الملوحة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الري يرافقه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، نموذج أعمال تبطين الترع وذلك بترعة الخواطرة بطول 3 كيلو مترات والتي تغذي 1000 فدان بالمياه، إذ جرى الانتهاء من تنفيذ 2500 متر بنسبة 83%.

وخلال الزيارة اليوم السبت اشتكى المواطنون للوزير من تعرض أطفالهم لحوادث غرق بالترعة التي تمر بين منازلهم، وصرح الوزير بأنه سيجري تنفيذ سور كحاجز لمنع تعرض الأطفال والمواطنين للخطر.

ولفت الوزير إلى أن هناك حالة تجاوب من المواطنين مع المشروع، والتحدي الحقيقي هو كيفية الحفاظ على المشروع ومنع التلوث وإلقاء القمامة في الترع، وتابع أن الدولة قدمت الكثير من الاستثمارات لتصل المياه إلى نهايات الترع وتجنب مشكلات الري، وضمان التوزيع العادل للمياه.

استخدام الصرف الزراعي سيوفر 90 ألف فرصة عمل بالسويس

استخدام الصرف الزراعي سيوفر 90 ألف فرصة عمل بالسويس