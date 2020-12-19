وكيل «صحة السويس» يشيد بفريق مبادرة «الاكتشاف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أشاد الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس، بفريق مبادرة «الإكتشاف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة» المتواجد بالسجل المدنى بمدينة المستقبل، مطالباً بالإستمرار بتقديم الخدمة للمترددين لنهاية المبادرة مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الوقائية. جاء ذلك أثناء جولة وكيل وزارة الصحة المفاجئة للإطمئنان على سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وكان في استقباله العميد محمد جلال مدير إدارة الأحوال المدنية بالسويس. ووجه الدكتور أحمد البرعى التعليمات للإدارة الصحية بفيصل بتشكيل فريق من مبادرة دعم صحة المرأة داخل السجل المدنى وتقديم الخدمات التوعوية وفحص المترددات. الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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