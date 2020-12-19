شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع تقديم المواطنين لطلبات مبادرة «التصالح حياة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، المركز التكنولوجي بمدينة كفرالشيخ، لمتابعة تقديم المواطنين طلبات مبادرة «التصالح حياة» والتي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة» تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، للتسديد عنهم المبالغ المستحقة على مخالفات البنات، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه وجه بقبول أوراق المواطنين دون التقيد بتقديم بحث اجتماعي، لقبول أكبر عدد من الطلبات، وتأجيل تقديم البحث الاجتماعي، لوقت لاحق.

وأضاف محافط كفر الشيخ، انه وجه رؤساء القرى بحث المواطنين على تقديم طلباتهم وتجميعها، مناشداً كل المواطنين غير القادرين والذين تنطبق عليهم الشروط سرعة التوجه اليوم السبت، اليوم الأخير للتقديم، للاستفادة من المبادرة، مؤكداً أن الدولة تعمل جاهدة على تحمل أي أعباء عن كاهل المواطنين غير القادرين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يجب توافر معايير الاستحقاق لكى تتكفل المؤسسة بدفع قيمة التصالح دون أن يتكبدوا أي مبالغ مالية وهى، أن يكون من الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية «الأكثر احتياجاً، محدودي الدخل أهالي السجناء-،ذوى الاحتياجات الخاصة، المرأة المعيلة والمطلقات ،العمالة الغير منتظمة، العاطلين عن العمل، مصابى الحروب والحوادث ،كبار السن»، وعدم وجود أي ممتلكات أخرى لدى طالب التصالح «عقار، أرض، رصيد بالبنك، محال تجارية ،سيارة»، وأن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح، جدية الدفع 25 % من إجمالي قيمة المصالحة، سداد قيمة المصالحة أو سداد المقدم والتقسيط، وأن يستوفي كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقهم للدعم.، وأن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل؛ وذلك بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وسيتم تلقى الطلبات بالمركز التكنولوجي بمدينة كفر الشيخ.