شكرا لقرائتكم خبر عن بدء نقل كابلات الضغط العالي وتحويلها إلى أرضية بالطريق الدائري بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة، قيام الشركة المسؤولة عن نقل وتغيير كابلات الكهرباء الهوائية للضغط العالى بنطاق المدينة إلى كابلات أرضية، حفاظا على أرواح المواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوسيع الطريق الدائري.

وقال رئيس حى غرب إنه تم عقد اجتماع بحضور المهندس أشرف عبدالقادر مندوب الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومدير الإدارة الهندسية بالحى، ومسؤول الطرق ومسؤول الكهرباء ومسؤول التنظيم بالحى، للتنسيق والتعاون بين الحى والشركه لإزالة المعوقات الموجودة بالطريق الدائري، على أن يتم نقل جميع أبراج الضغط العالى واستبدالها بكبلات أرضية جهد 220 ك.ف بالجزء الواقع بحى غرب شبرا الخيمة وجميع نطاق الطريق الدائرى.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت حوالى 324 مليون جنيها، مشيرا إلى ان الشركة بدأت بالفعل في أعمال حفر مسارات الكابلات الجديدة، إلا جانب إنزال أسلاك الضغط العالى وتحويلها لكابلات أرضية، تهيدا لرفع أبراج الضغط العالى من المنطقة.