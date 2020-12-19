شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 90% من أسرّة المستشفيات العامة والمركزية بالمنوفية لاستقبال حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تخصيص 90% من أسرّة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا و10% لحالات الطوارئ، فضلا عن تفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن حالات الكورونا لمدة 24 ساعة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم باللجنة العليا لمواجهة كورونا بحضور وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا وذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ومتابعة الموقف الحالي للفيروس.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد أسرة العناية المركزة لمرضى كورونا بالمستشفيات العامة والمركزية بالتنسيق مع المستشفى التعليمى والجامعى لاستقبال المرضى المصابين بأمراض اخرى فضلاً عن غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات وتحويل المرضى الى المراكز والوحدات الصحية وتفعيل العمل بعربات القوافل العلاجية للكشف بدلا من المستشفيات مع إستمرار عمل الطوارئ والاستقبال للحوادث فقط.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار صرف علاج نفقة الدولة لمدة ثلاثة شهور، مشيرا إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي بين المواطنين لتفادى الاصابة بفيروس كورونا.