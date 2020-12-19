شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمعيات الأهلية يهاجم البرلمان الأوروبي: القضاء في مصر ينعم باستقلالية تامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، السبت، ما جاء في بيان اتحاد البرلمان الأوروبي والذي تعرض لقضايا خاصة بحقوق الإنسان في مصر.

وأكد الاتحاد، في بيان، أن تقرير البرلمان الأوروبي مخالف للحقيقة ويعد ذلك انتهاكا وتدخلا في شؤون دولة مستقلة، وأن الدولة المصرية يحكمها دستور ينظم العلاقات بين سلطات الدولة، وأن السلطة القضائية في مصر تنعم باستقلالية تامة ولا تدخل في شؤونها.

وأضاف الاتحاد أن بيان البرلمان الأوروبي غير مبني على أي أُسس صحيحة وغير موثق بأي وثائق أو مستندات.

وأوضح الاتحاد حرص الدولة على إرساء الديمقراطية رغم جانحة كورونا بإجراء انتخابات البرلمان تحت إشراف قضائي وبنزاهة كاملة، وهذا تأكيد آخر على الديمقراطية والحرية التي تنعم بها الدولة المصرية.