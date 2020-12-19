شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الأقصر» تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول‬ ‪ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد محمد السيد، وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية السبع، عقب عرضه عليه من عبدالرحمن سعدي عبدالوارث مدير إدارة شؤون الطلبة وهشام عبدالستار محمود مدير عام الخدمات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الامتحانات ستبدأ يوم الخميس 14 يناير 2021 وتنتهي يوم الخميس 4 فبراير 2021، موضحا أن الجدول نتاج ما انتهت إليه الاجتماعات الدورية لمديري العموم ومديري الإدارات التعليمية ومديري إدارات التعليم المختلفة «عام- فني– تربية خاصة» بعد مراعاة الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2021 ومراعاة جميع الكتب الدورية والقرارات والتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والإمكانيات المتاحة لجميع المدارس.

ومن جانبه، شدد محافظ الأقصر على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة النجاح والتوفيق.

يذكر أن امتحانات صفوف النقل للتعليم الابتدائي تبدأ في 14 يناير وتنتهي 26 يناير وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية عام ومهني في 30 يناير وتنتهي 4 فبراير وتبدأ امتحانات النقل الإعدادي للصف الأول والثاني عام ومهني في 14 يناير وتنتهي في 26 من الشهر نفسه كما تبدأ امتحانات نقل التعليم الفني بأنواعه في 14 يناير وتنتهي في 4 فبراير 2021. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الامتحانات وتحقيق أعلى الدرجات لافتاً إلى أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد وأيام الجمعة عند وضع جدول الامتحانات.