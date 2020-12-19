شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على الإسكندرية.. و المرور لم يتأثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت موجة من الأمطار المتوسطة، اليوم السبت، مناطق متفرقة من الإسكندرية والساحل الشمالي مصحوبة بإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تزامنا مع بدء نوة الفيضة الصغرى وذلك دون تأثير على حركة الملاحة البحرية والمرور حتى الأن.

ووفقا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ نوة «الفيضة الصغرى» 19 ديسمبر الحارى، وتستمر عادة لمدة 5 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح شمالية غربية.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية لمدة 4 أيام، تزامنا مع نوة «الفيضة الصغرى».

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب، وذلك تحسبا لهطول أمطار تزامنا مع «النوة».

وواصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء أعمال تطهير شنايش الأمطار، والبالغ عددها 32 ألف شنيشة و105 آلاف مطبق، فضلا عن وضع خطة تمركز لنحو 180 سيارة شفط.