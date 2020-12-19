شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاحها رسميا.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المدرسة الدولية الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، المدرسة الدولية الحكومية، للوقوف على آخر أعمال الإنشاءات والتشطيب الجارية بالمدرسة، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات بالمدرسة، وتجهيز الحدائق والملاعب، وحمام السباحة، ورصفها بالانترلوك.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المدرسة الدولية الحكومية تضم 3 مراحل تعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية، وهي مدرسة لغات دولية حكومية متاحة لكل أبناء المحافظة، مشيرًا أن بها 43 فصلاً، وستستقبل أبناء المحافظة من كافة المراكز لمن يرغب من أولياء الأمور، وأنه يعتبرها بمثابة جامعة، تضاهي المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة الفصول، والمسرح المدرسي، وسيتم افتتاحها النصف الثاني من العام الدراسي الجاري، موجهاً الشكر لكل العاملين الذين يبذلون جهوداً للانتهاء من الأعمال بها، مؤكداً أنه كان يتابع المدرسة منذ توليه المسؤولية في المحافظة وكان حزينا لعدم الانتهاء منها، مشيراً إلى أنه يشكر وزير الزراعة لاستجابته الخاصة بأرض المدرسة، وتم تجهيز الموارد البشرية.

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