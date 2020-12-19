شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب هندسة عين شمس: سيارة رالى البحث العلمى 80% مكون محلى وسرعتها 90 كيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إسلام محمد رجائى الطالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس واحد فريق تصنيع السيارة المشاركة فى رالى السيارات الكهربائية محلية الصنع الذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى بالأهرامات، أن نسبة التصنيع المحلى للسيارة تتراوح بين 70 إلى 80% لافتا إلى أن الفريق يشارك فى المسابقة منذ انطلاقها فى عام 2018 وحصل على المركز الأول.

وأضاف الطالب إسلام رجائى لـ"الخليج 365"، أن الفريق يستهدف الوصول إلى المركز الأول فى مسابقة 2020، موضحا أن السيارة مكونات محلية عدا الموتور الكهربائى كونترول السيارة فقط لافتا إلى أن السرعة المقررة المحددة للسيارة 90 كيلو متر فى الساعة.

وتنظم أكاديمية البحث العلمى وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، اليوم السبت حفل افتتاح فاعليات الموسم الثالث من "رالى القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، وتقام فعاليات الرالى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، ومقرر أن يفتتح السباق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بحضور العديد من الوزراء ورجال الصناعة والاستثمار وعدد من رؤساء الجامعات.

ومسابقة "رالى القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع" مسابقة تكنولوجية قومية والأولى من نوعها فى مصر والمنطقة ممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى 2030 بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى.

ومن المقرر أن يضم السباق 19 فريقا مصريا يتنافسوا للحصول على الجائزة الكبرى، وهى المبادرة التى دشنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى 18 مايو 2017، التى أطلقتها الأكاديمية وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس.