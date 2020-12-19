شكرا لقرائتكم خبر عن فريق جامعة المنصورة برالى السيارات: معظم مكونات السيارة تصنيع محلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد محمد شحاته عضو فريق جامعة المنصورة المصنع للسيارة الكهربائية المشاركة فى ختام مسابقة رالى السيارات الذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى بالتنسيق مع جامعة عين شمس، أن هناك 35 طالبا اشتركوا فى تصنيع السيارة المشاركة فى مسابقة رالى سيارات الجامعات من أقسام كلية الهندسة

وأضاف الطالب أحمد شحاتة، لـ"الخليج 365" أن أغلب اجزاء العربية مكونات محلية عدا بطارية السيارة تم استلامها من أكاديمية البحث العلمى، ولكن باقى أجزاء السيارة تم تصنيعها من جانب فريق العمل

وذكر، أن الكلية شاركت فى مسابقة العام الماضى وحصدت المركز الرابع والان تم تطوير السيارة لتفادى أخطاء العام الماضى ونسعى لتحقيق مركز متقدم فى المسابقة اليوم .

وتنظم أكاديمية البحث العلمى وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، اليوم السبت حفل افتتاح فاعليات الموسم الثالث من "رالى القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، وتقام فعاليات الرالى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، ومقرر أن يفتتح السباق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بحضور العديد من الوزراء ورجال الصناعة والاستثمار وعدد من رؤساء الجامعات.

ومسابقة "رالى القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع" مسابقة تكنولوجية قومية والأولى من نوعها فى مصر والمنطقة ممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى 2030 بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى.

ومن المقرر أن يضم السباق 19 فريقا مصريا يتنافسوا للحصول على الجائزة الكبرى، وهى المبادرة التى دشنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى 18 مايو 2017، التى أطلقتها الأكاديمية وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس.