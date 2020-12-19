شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يؤكد تقديم الدعم للابتكار فى تصنيع السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، إن هذا العام يشهد انطلاق النسخة الثالثة من مسابقة رالى السيارات الكهربائية، وأن كل عام يشهد تقدم فى الفكرة، موضحا أن المسابقة بدأت بزيارات للغرب ومساهمة مسابقات شبيه بذلك .

وأضاف الدكتور محمود المتينى، فى كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمنطقة الأهرامات على هامش حفل ختام مسابقة رالى السيارات الكهربائية محلية الصنع بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن السيارات الكهربائية أصبحت موجودة ونتمنى أن نرى قريبا سيارات كهربائية فى مصروتسويقها فى السوق المحلى ثم الإقليمى ثم العالمى تسويقها .

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس تتبنى الابتكار، موضحا أن هناك خطوات متعاقبة فى اتجاه الابتكار والشركات الناشئة وجامعات الجيل الرابع، موجها الشكر لطلاب الجامعات المشاركة فى الرالى بواقع 19 جامعة، مؤكدا أن لديهم طاقات هائلة وواجب علينا كمسئولين تقديم كل الدعم المادى واللوجيستى لدعم الأفكار وتشجيع العمل الجماعى .