شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: الرئيس السيسى يولى القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، لوزيرا خارجية الأردن وفلسطين بالقاهرة، يأتى فى إطار اهتمامه بالقضية الفلسطينية.

وأضاف شكرى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيري الخارجية الأردنى والفلسطينى بالقاهرة، أن اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخير بالرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، وتنسيقه المستمر واللقاءات التى تجمعه بالعاهل الأردنى، تؤكد اهتمامه بالقضية.

وتابع وزير الخارجية: "كانت صباح اليوم هناك جلسة تم خلالها تناول كل الأبعاد المختلفة للقضية وتأكيد الدعم الكامل لجمهورية مصر العربية للإطار التنسيقى الوثيق فيما بين مصر والأردن ودولة فلسطين، واستمرار على كافة المستويات التشاور والتنسيق والعمل المشترك على مستوى القيادات والوزارى لإيجاد الأطر والمبادرات التى تأخذنا نحو تحقيق ما نصبو إليه من حيث استئناف العملية السلمية والوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".