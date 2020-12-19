شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يدعو المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته حول الأوضاع فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية سامح شكرى ان مصر تدعم اقامة دولة فلسطينية مستقلة، داعيا المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته فيما يخص القضية الفلسطينية فى ظل وجود اجماع دولى لدعم العملية التفاوضية استنادا للشرعية الدولية، لافتا إلى أن القاهرة تعمل مع كافة الشركاء لايجاد المناخ الملائم ومنع إسرائيل من اتخاذ أي خطوات أحادية لا تؤدى لإجراءات بناء الثقة.

وأكد شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى خارجية الأردن وفلسطين أهمية إرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة بعيدا عن الصراع وفى اطار مقررات الشرعية الدولية.

فيما أوضح وزير خارجية فلسطين رياض المالكى، أن إسرائيل استغلت السنوات الماضية من اجل تمرير سياستها على الأرض ومصادرة أراضى وبناء مستوطنات، مؤكدا أن تل أبيب تتخذ قرارات متسارعة على الأرض للتوسع فى بناء المستوطنات بشكل كبير وهو ما يتطلب وقف مثل هذه الخطوات والإجراءات التى تتم بشكل أحادى، لافتا إلى أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى الأعزل.