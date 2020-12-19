شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 6 أشخاص مصرعهم ، فيما أصيب 2 آخرين فى تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من مركز ملوى، تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطاراً من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوى يفيد بحدوث تصادم بين سيارة ملاكى، وأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوى الشرقى، فى الوصلة المؤدية لقرية البرشا بمركز ملوى بسبب الشبورة بالطريق وضعف الرؤية.

أسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص تم نقل 3 جثث لمستشفى ملوى العام، بينما تم نقل الجثث الـ3 الأخرى لمستشفى ديرمواس المركزى ، بينما أصيب 2 آخران تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وقامت إدارة المرور برفع السيارتين وتسيير حركة المرور بالطريق وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.