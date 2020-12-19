شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فلسطين: إسرائيل تمارس القمع والاستيطان فى الأراضى المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير خارجية فلسطين رياض المالكى، التزام فلسطين بالدعم العربى والدولى، مشيرا إلى استعداد فلسطين التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، موضحا أن إسرائيل تمارس القمع الممنهج والاستيطان فى الأراضي المحتلة وهو ما يعيق أو محاولات للحل.

ودعا وزير خارجية فلسطين فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى مصر والأردن، المجتمع الدولى لممارسة المزيد من الضغط على الجانب الإسرائيلى لوقف الاجراءات التعسفية فى الأراضى الفلسطينية.

فيما أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن العمل مع الأردن وفلسطين سيتم التنسيق له بالتعاون مع الدول العربية والإدارة الأمريكية الجديدة لكسر الجمود فى المفاوضات، موضحا أن هذه المرحلة تتطلب العمل بزخم للتوافق حول اطار عام لتفعيل عملية السلام.

بدوره أشار وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى، إلى أن هناك تحرك لكسر الجمود فى عملية السلام بالشرق الأوسط، موضحا أن اللقاء مع الرئيس السيسى كان مهم ، مؤكدا أن الهدف التنسيق والتعاون فى هذا الإطا ، موضحا أن هناك تحرك يجرى لايجاد آلية لكسر جمود العملية التفاوضية.