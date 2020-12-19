شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: فلسطين القضية المركزية للعرب ولا بديل عن السلام الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إنه يقدم الشكر إلى الدولة المصرية لاستضافة اللقاء الوزاري مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، ووزير الخارجية الفلسطيني، مشيرا إلى أن التنسيق ضرورة في ظل الظروف الراهنة حتى نستطيع أن نعمل معا لخدمة القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للعرب.

وأضاف خلال كلمته مع المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيرى الخارجية المصرى والفلسطينى، أن مثل هذه اللقاءات تسعى إلى السلام الشامل والعادل الذى يحقق أهداف الشعب الفلسطيني، وفى مقدمها الحرية والدولة المستقلة، مطالبا باتخاذ موقف للتصدى لجمود المفاوضات والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية، من خلال بلورة طرح قادر على التعامل معاها وإيجاد أفق سيأسى للعودة إلى طاولة المفاوضات، حتى نتقدم باتجاه السلام والشامل.

وتابع وزير الخارجية الأردني: "نحن أمام ظروف دقيقة وتحديات صعبة، وعلينا العمل معا ضمن الثوابت العربية التي تؤكد أن السلام خيار استراتيجي وحل الدولتين يلبى جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وهذا الهدف الذى نسعى إليها من خلال التنسيق المؤسسي وفق توجيهات القادة وجهود مكملة لما هو قائم".

وأوضح أيمن الصفدى، أن العودة للمفاوضات ضرورة والرباعية الدولية هى آلية متفق عليها دوليا وندعمها أن تمضى على طريق المفاوضات، متابعا: "كل الشكر للدولة المصرية على الاستضافة والمبادرة وجمهورية مصر سابقة لما يخدم القضية الفلسطينية وضمان تنسيق القضايا العربية".