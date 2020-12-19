شكرا لقرائتكم خبر عن المالكى: ناقشنا وضع رؤية مشتركة للتعامل مع القضية الفلسطينية بالمرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطيني، إن الاجتماع الثلاثى المشترك مع وزيرى الخارجية المصرى سامح شكرى والأردنى أيمن الصفدى في غاية الأهمية، في إطار التشاور والتوافق المستمر بين قادة الدول، حيث زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأردن ومصر مؤخرا.

وأضاف المالكى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى الخارجية المصرى والأردنى بالقاهرة، "ناقشنا وضع رؤية مشتركة للتعامل مع القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، في ظل التعامل مع إدارة أمريكية جديدة"، متابعا: "التنسيق مستمر وضرورى ونؤسس لانطلاقة جديدة مع مصر والأدرن على المستوى العربى والدولى".

وتابع وزير الخارجية الفلسطينى: "كان هناك توافق كبير خلال اللقاء، نحن نلتقى اليوم بعد فوز جو بايدن فى الانتخابات الأمريكية، وفى ظل إعادة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، من خلال رسالة تؤكد أنها تلتزم بالاتفاقيات، ونقدر أهمية المصالحة الفلسطينية الفلسطينية والدور الذى تقوم به الدولة المصرية لإنهاء هذا الملف، ونؤكد على أهمية الدعم العربى للقضية الفلسطينية.