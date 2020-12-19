"مجتمعنا جديد في جديد".. "قومي الطفولة والأمومة": المبادرة تستهدف الارتقاء بالأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أ ش أ:

قالت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية؛ بهدف تحقيق مأسسة وحدات الحماية بالمحافظات، بحيث تكون وحدة حماية مجتمعية تستهدف حماية الأسرة بأسرها.

وأضافت السنباطي: وتستهدف أيضًا من خلال خطط عملها المرتكزة على الخدمات وبرامج التوعية، تلبية احتياجات الأسرة، وتكون بمثابة وحدة لحماية المجتمع بكل فئاته، وأن تشمل هذه الوحدة خريطة الخدمات الأساسية في المجتمعات المتمثلة في الصحة والتعليم والرياضة والتوعية ودعم المهارات الحياتية.. وغيرها من الخدمات، والخدمات البديلة؛ مثل القوافل والعيادات المتنقلة، وأهمية التعريف بتلك الخدمات لتيسير الوصول إليها.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس، ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم السبت، بحضور ممثلي مدن 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، والشروق، وبدر والقاهرة الجديدة، و15 مايو، وبني سويف، والمنيا.

واستهدف اللقاء تقييم أوضاعها وتحديد احتياجاتها بهدف تشكيل وحدات لجان حماية بها.

وأكدت الأمين العام للمجلس أن مشكلات المجتمعات العمرانية الجديدة إما مشكلات لها خصوصية بتلك المجتمعات وإما مشكلات عامة، ويرتبط بعضها باحتياجات حديثي الزواج، منوهة بحرص المجلس القومي للطفولة والأمومة لسد الفجوات من خلال تشكيل لجان حماية الطفولة في تلك المجتمعات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بحقوق الطفل لتلبية الاحتياجات التي يتم رصدها سواء أكان ذلك على مستوى القضايا العامة للطفولة أو على مستوى الاحتياجات التي يختص بها كل مجتمع عمراني جديد.

واستعرض ممثلو المجتمعات العمرانية الجديدة المشكلات التي تواجه الأطفال في مجتمعاتهم وتحديد الاحتياجات اللازمة التي تتطلب تدخلات تنموية اجتماعية وصحية وتعليمية وتشريعية وثقافية وإعلامية، والخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل لجان حماية الطفولة، وتسليط الضوء على المشكلات من خلال مراكز الشباب والأندية، وتوفير المعرفة اللازمة حول خدمات الإرشاد النفسي للاستفادة منها، ومعالجة ظاهرة عمالة الأطفال، والأطفال بلا مأوى، والعنف بين الأطفال من خلال تدابير وبرامج توعية للمواجهة، وأهمية برامج تنمية وجدان الأطفال والتدريب على الحرف الصغيرة، وتوفير حضانات للأطفال المبتسرين.

وتم خلال الورشة التعريف بمهام المجلس وخط نجدة الطفل 16000، وآليات عمله والإطار التشريعي لمنظومة حماية الطفل من العنف والإساءة في الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى الكتاب الدوري رقم 7 بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال، والتعريف بالمبادرات والحملات التي أطلقها المجلس بهدف حماية الطفل.

ويأتي تنفيذ مبادرة "مجتمعنا جديد في جديد" انطلاقًا من تزايد عدد البلاغات التي وردت على خط نجدة الطفل 16000، على مستوى تلك المدن؛ مما يستدعي إجراءات لتشكيل وتفعيل لجان حماية الطفولة في المدن الجديدة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبهدف وضع سياسات وبرامج تجريبية تستهدف الارتقاء بالأسرة في هذه المجتمعات صحيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا ومعرفيًّا لبناء مجتمعات آمنة صديقة للطفل.

وعلى صعيد آخر، قامت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس، بزيارة لدار الأطفال كريمي النسب بوحدة صحة الأسرة ببورسعيد، وتأتي الزيارة في إطار تقييم وتحديد احتياجات مراكز الأطفال كريمي النسب التابعة لوزارة الصحة، في إطار وضع خطة لتطوير هذه المراكز وتقديم الدعم اللازم لها؛ لتصبح نموذجًا يمكن تعميمه وبما يحقق حماية الأطفال من المخاطر والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وضرورة دمج هؤلاء الأطفال فيها، وقد تفقدت الأمين العام للمجلس أوجه الرعاية المقدمة للأطفال ومدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في المركز لحماية الأطفال من فيروس "كوفيد- 19"، معربة عن إشادتها بجودة الرعاية والحماية التي يطبقها فريق العمل بالمركز لرعاية الأطفال وحمايتهم.