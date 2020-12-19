المشدد 15 سنة لمخرج سينمائي بتهمة تعاطي المخدرات في "جاليري الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، بمعاقبة المخرج السينمائي "ع. ف" بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة تعاطي مخدرات بقضية "جاليرى الزمالك". كانت النيابة العامة أحالت في وقت سابق الفنانة نهى العمروسي -حصلت على البراءة- و9 آخرين من أصدقائها، بينهم 6 فتيات، لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة مخدرات. بدأت تفاصيل القضية بإلقاء أجهزة الأمن القبض على المتهمين داخل جاليري بمنطقة الزمالك أثناء تعاطي الحشيش والكوكايين، حسبما أفادت التحقيقات.

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