شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحامول يتابع أعمال النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، السبت، سير العمل بمنظومة النظافة ومسح الشوارع من مخلفات الأمطار مشددا على تكثيف حملات النظافة واستمرار رفع درجة الاستعداد.

وتابع عصام القصيف، نائب رئيس المدينة يرافقه جهاز النظافة والتجميل بتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع مخلفات الأمطار بجوار الارصفة وتسوية الشوارع.

كما تابع ابراهيم غازي، سكرتير الوحدة المحلية بالكفر الشرقي والقائم بأعمال رئيس القرية أعمال النظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية.