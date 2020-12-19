شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة أسيوط» تحتفي بفرسان نادي القصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم الأدباء في صعيد مصر، شهد قصر ثقافة أسيوط إحتفالية لتكريم فرسان نادى القصة وأدباء أسيوط لتكريم الفائزين بجوائز مسابقة نادى القصة دورة الأديب «راهب الجنوب» عبدالجواد خفاجي وجائزة الدكتور سيد عبدالرازق لشعر الفصحى والعامية، وبحضور نخبة من الأدباء والشعراء والمبدعين بمحافظة أسيوط، بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني والذي قدمه الأديب على عبدالرازق أعقبها كلمات ترحيبية لمدير عام فرع أسيوط الذي أكد على أن محافظة أسيوط تحظى بنخبة من كبار أدباء الصعيد وهو ما يجعلها متميزة أدبيا وأن الثقافة هي الداعم الأول للأدباء.

كما قدم الدكتور سيد عبدالرازق الشكر والتقدير لأدباء أسيوط وأكد على أن الحفل هو نتاج جهد كبير من دعم محبي القصة بأسيوط وخص بالذكر الأديب أحمد راشد البطل، والأديب أشرف عكاشة والأديب ثروت عكاشة مما كان لهم دور كبير ومؤثر في دعم نادى القصة بأسيوط، بينما أضاف الأديب أشرف عكاشة أنه يتطلع إلى دعم صقل مهارات مجموعة من المواهب الأدبية الشابة والتي يحتضنها نادى القصة بأسيوط.

توالت فقرات الحفل حيث تم عرض فيلم وثائقي عن «إنجازات نادى القصة بأسيوط»، أعقبها فقرة فنية المايسترو حسن صالح من العزف المنفرد، وتكريم أسرة الراحل عبدالجواد خفاجي، كما تم تكريم الفائزين بجائزة نادى القصة المركز الأول أحمد محمد «الذي طفا على جبهة الأسفلت»، والمركز الثاني عصام عبدالجابر «الرجل ذو الخياشيم»، والمركز الثالث عبير عبدالظاهر «عندما قلت لا»، والمركز الرابع رجاء عبدالحكيم «من حكايات الوتد»، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة الشاعر الدكتور سيد عبدالرازق في مجال الشعر الفصحى المركز الأول أبوزيد اسماعيل عن العمل الأدبى «قد جئت من أقصى اشتهالك»، والمركز الثاني رضا أحمد «ضحكتها سبقتها إلى الجنة»، والمركز الثالث ايمن منصور «شيئ من حقي»، وجائزة الراعي أحمد ثابت «بسملات في فصول الموت»، كما فاز في مجال شعر العامية بالمركز الأول محمد عمر «سنابل الفرحة»، والمركز الثاني زينب محمد«النداهة»، والمركز الثالث وسيم السيد «ايمن» جائزة الراعي محمود وائل «ماخلف الروح».