شكرا لقرائتكم خبر عن رفع سعة محولات كهرباء دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق سير العمل باعمال رفع قدرات المحولات لاستيعاب الاحمال بمدينة دسوق حيث قامت هندسة كهرباء دسوق رفع قدرات كشك زعلوك من 250 الى 500 كيلو فولت ورفع مستوى الكشك عن سطح الأرض منعا لدخول مياه الأمطار به.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد زايد، مدير فرع كهرباء دسوق وفريق الصيانة بهندسة كهرباء دسوق وذلك فى إطار رفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال و أعمال التوسعات والإحلال ،أدى ذلك إلى تخفيف الأحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل فترات انقطاع التيار الكهربائي لدى المواطنين وجارى استكمال خطط التطوير طبقاً للجداول الزمنية المعدة لذلك.