شكرا لقرائتكم خبر عن عروض ثقافية وفنية للأطفال بثقافة سمالوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يختتم بيت ثقافة جاهين بثقافة المنيا فعاليات الورشة الفنية «أشغال يدوية» وكانت على مدار يومين مع طلاب مدرسة الصم وضعاف السمع وذوى القدرات الخاصة، حيث قامت الفنانة هبه عزت بتعليم الطلبة فن الأركت والمشغولات اليدوية مثل تفريغ وعمل أشكال وزخارف من آيات قرآنية وأشكال فراشات وعمل ميداليات، وتم توزيع الهدايا على المشاركين في الورشة .

عقدت مكتبة دهمرو الثقافية التابعة ثقافة المنيا محاضرة تثقيفية بعنوان «لا للتحرش» حاضرها عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم، وتحدث عن اهتمام الأسرة بأفكار أبناءها والتوعية الدائمة لهم، كما ناقش بيت ثقافة صندفا كتاب بعنوان «دراسات في الدراما والنقد» للدكتور إبراهيم حماده ناقشه فولي احمد عبدالغفار.

قدم بيت ثقافة سمالوط عرض لفيلم سينما الطفل بعنوان «زبرجد» لبراعم مدرسة الإعدادية بنين قسم الموهوبين والتعليم الذكي، ويتحدث الفيلم عن طفل صغير يركب الأرجوحة ويحلم ويتخيل أن كل أحلامه ستتحقق وبالفعل حققها، كما تحدثت رانيا سعيد عن الأحجار الكريمة وهي نوع من المعادن النادرة، تشكلت منذ ملايين السنين في باطن الأرض، وماهى أنواعها وعن أماكن تواجدها وتكوينها.