شكرا لقرائتكم خبر عن «دور المرأة في التصدى لمشكلات المجتمع» حلقة بحثية وأمسية أدبية بديروط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على التثقيف الصحيح للشباب وخلق فكر ثقافي متميز بفرع ثقافة أسيوط، نظم قصر ثقافة ديروط حلقة بحثية بعنوان «دور المرأة في التصدى لظاهرة الفقر في الصعيد» بمقر مركز شباب ديروط الشريف، بدأت فعاليات الحلقة بمحاضرة تثقيفية حاضرها الدكتور صابر على عبدالحليم والذي قدم رؤية جوهرية حول أهمية دور المرأة في تنمية المجتمع والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيف واجهت قضية الفقر في الصعيد، كما ناقش الباحث محمود زكى مازن دور الدولة في الحد من انتشار الفقر والجهل والمرض والأفكار الموروثة المغلوطة في الصعيد وكيفية محاربتها ودعم الإيجابية في اتخاذ القرارات الصائبة في محاربة الجهل والفقر والمرض.

وعلى هامش اللقاء أقيمت أمسية أدبية كبرى بحضور نخبة من الأدباء والشعراء والمبدعين وعلى رأسهم الشاعر احمد نادى بهلول رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة ديروط والشاعر مصطفى حامد عضو نادى أدب القوصية، وقد تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة، كما اختتم القصر ورشة «ارسم زهرة.. لون فكرة» بمقر مركز التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة بديروط والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام متتالية في الفترة من ١٥ وحتى ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠، حيث تم تقييم بعض الرسومات البسيطة للأطفال الفنانة سمر محمود وتكريم المتميزين بجوائز رمزية