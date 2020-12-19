شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض «الأسرة الأقصرية والمرأة المعيلة» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، نائباً عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، في أفتتاح معرض الأسر الأقصرية والمرأة المعيلة ،اليوم السبت، والذى تنظمة جمعية بنت مصر للتنمية الشاملة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

وشهد المعرض إقبالا كبيرا من الجمهور على منتجات الهاند ميد والتطريز اليدوي، ويستمر المعرض لمدة 3 أيام فقط، بالصالة المغطاة في نادى المدينة المنورة بمشاركة العديد من شباب وفتيات الأقصر لعرض مشغولاتهم اليدوية ومنتجات بيئية.

ومن جانبة رحب ابو العزايم بمشاركتة في هذا المعرض الذي يمثل دفعة للشباب المنتج، وأن المحافظة تولى أهتماماً كبيراً لتنظيم المعارض للشباب والفتيات وخاصة المرأة المعيلة والمشاركة فيها وتشجيعها لتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة، كما أن المعارض تساهم في تقريب المسافات بين المنتج أو المستهلك، كما وجه السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر نيابة عن محافظ الأقصر الشكر للقائمين على هذا المعرض الذي يتيح للمستهلكين الحصول على أحتياجتهم بأسعار زهيدة .