شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: لا تهاون في التصدي لمحاولات البناء دون ترخيص على الأراضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، من حملاتها المكبرة للتصدي لمحاولات البناء المخالف، من خلال اللجان الدورية على الأراضي الزراعية والسكنية لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لن يتم التهاون مع المخالفين وتوقيع الإجراءات القانونية الرادعة، ضد كل من تسول له محاولة البناء بدون ترخيص، سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وأنه سيتم الإزالة الفورية في المهد على نفقة المخالف وتطبيق القانون على المخالفين.

وفى هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، حملة مكبرة لإزالة 4 حالات تعدي على مساحة 450 متر، حيث تم تنفيذ إزالة حالتي تعدي بناحية سماكين الغرب، عبارة عن مباني بالطوب الدبش الأبيض، كما تم إزالة حالتي تعدي بناحية قصاصين الشرق عبارة عن مباني بالطوب الدبش الأبيض وردم حفر لصب خرسانة مسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية ببردين، لإزالة ثلاثة أسوار بقطعة أرض زراعية في المهد، الأولى مساحتها 175 متر طريق الشيخ حماد بقرية بردين، والثانية سور بالطوب الأحمر بمساحة 175 متر تقريباً، والقطعة الثالثة سور بمساحة 300 متر تقريباً بطريق جامع أنصار السنة بقرية بردين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات، بمشاركة نائب رئيس المدينة، ومدير الإدارة الهندسية، بإيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية لسقف الدور الثانى العلوى، باسم «ي. م. ع» والمقيم بشارع خيرى حمودة بالمدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، حملة مكبرة بحضور نائب رئيس المركز لشئون الوحدات المحلية، ورئيس الوحدة المحلية بقنتير، تم من خلالها إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالقرية على مساحة 1050 متر، عبارة عن أسوار من 4 جهات بالطوب الأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.