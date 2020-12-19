شكرا لقرائتكم خبر عن عروض أفلام وثائقية بثقافة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدم قصر ثقافة المنيا عرض فيلم وثائقي عن «مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة» وذلك لطلاب النشاط الفني بمدرسة الحديثة الإعدادية بنات.
وتناول الفيلم المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 49 ألف فدان ويبلغ عدد السكان المُستهدف حوالى 2 مليون نسمة وجاري تنفيذ مرافق المنطقة الشاطئية ومنطقة الإسكان الإجتماعي المميز، أما العاصمة الادارية الجديدة فمن أجل تطوير القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة، كما قدم طلاب المدرسة عرض فني استعراضي على بعض الأغانى الوطنية .
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