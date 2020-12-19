وزير التعليم العالى: 5.7 مليار جنيه تكلفة مشروع التحول الرقمى للخدمات الجامعية

وأضاف وزير التعليم العالى ، أن الوزارة نجحت بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمتخصصين في الجامعات المصرية فى تحقيق مشروع التحول الرقمى بشكل كبير، موضحاً أن البداية كانت فى القطاع الصحي حيث تم عمل بنية أساسية رقمية فى مجال التقييم والقياس فى نظم الامتحانات، ونستطيع فى نهاية 2021 تعميم منظومة الامتحانات المميكنة فى جميع التخصصات الأخرى، لافتا الى أنه أيضا تم ربط المستشفيات الجامعية بشبكة من البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى المتعلقة بالتعليم الجامعي، وقال ان عام 2022 سيكون هناك تحول رقمي بالكامل لكل الخدمات التى تقدم للجامعات المصرية.

كما أوضحت المهندسة غادة لبيب، فى كلمتها نيابة عن المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمى أصبح ضرورة حتمية وأسلوب حياة لافتة الى أن الدولة المصرية أدركت أهمية التغيرات المحيطة، لذا اطلقت استراتيجية مصر الرقمية وهى رؤية وطنية تهدف إلى بناء دولة ومجتمع رقمى تفاعلى واقتصاد رقمى وجهاز ادارى كفء وتحسين إدارة موارد الدولة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، وقالت ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد فى الفترة الأخيرة اعلى معدل نمو بين قطاعات الدولة وصل إلى 16% وساهم فى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4%.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوة ، رئيس جامعة الاأسكندرية ، أن التحول الرقمي يتطلب تغيير المكونات الأساسية فى بيئة العمل ويعزز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والمشاركة بين عناصر المجتمع المختلفة عبر الحلول الالكترونية مما يسهم فى رفع معدلات النمو وتسهيل بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية .

وأضاف قنصوة ، أن جامعة الاسكندرية تولى أهمية خاصة للتحول الرقمي فى العملية التعليمية وكانت من أول الجامعات فى تطبيق التحول الرقمي داخل كلياتها قبل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد وأن شعار الجامعة فى المرحلة القادمة هى جامعة ذكية مستدامة ذات تنافسية عالمية.

شارك فى فاعليات المؤتمر الدكتور محمد عبد العظيم ، القائم بعمل كلية التجارة والدكتور يسري الجمل ، وزير التربية والتعليم الأسبق ، والدكتورة غادة الخياط رئيس قسم نظم تكنولوجيا المعلومات بكلية التجارة و الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس .