شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مشاورات مع الأردن وفلسطين لكسر الجمود فى عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، إن الاجتماع مع وزيرى خارجية الأردن وفلسطين يأتى لبحث الأوضاع في القضية الفلسطينية، موضحا أن المشاورات تجرى لكسر الجمود فى العملية السلام .

وقال شكرى ، فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا فى قصر التحرير بالقاهرة ، أن الهدف الأسمى هو التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.



سامح شكرى

وأوضح وزير الخارجية ، أن هناك تنسيق لاستضافة اجتماع في صيغة ميونيخ خلال الفترة المقبلة، وهناك جهود لتهيئة الأجواء للمفاوضات ، مشيرا الى أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لوزيرى خارجية الأردن وفلسطين للتشاور حول أخر المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

فيما قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدى ، أن القضية الفلسطينية هى القضية المركزية لأبناء الشعب الفلسطينى والشعوب العربية ، مؤكدا أن العمل وفق رؤية محددة للعمل على دعم الفلسطينيين باقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، مشيرا إلى أن هناك اتفاق على عدد من الخطوات خلال الفترة المقبلة في ظل جمود العملية التفاوضية ، لافتا الى أن اسرائيل تقوم بتحركات تقوض عملية السلام في الشرق الأوسط ، مؤكدا أن السبيل الوحيد أن نعمل جميعا ضمن الثوابت العربية بأن السلام هو خيار استراتيجي، لحل القضية على أساس إقامة الدولتين.

من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى ، إن اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم السبت ، تم استعراض خلاله الرؤية المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني، مؤكدا ان الاجتماع مهم للغاية وياتى بعد زيارة الرئيس أبو مازن للاردن ومصر وانها تأتى لاستكمال التشاور وأهمية تكثيف التحرك الثلاثى للخروج برؤية مشتركة للتعاطي خلال المرحلة المقبلة.