شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوفد مندوبا لطائفة الأقباط الأدفنتست السبتيين للتهنئة بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء الشرطة هاني محمد عبد الرحمن القاضي، إلى طائفة الأقباط الأدفنتست السبتيين؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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