شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية ومجمع البحوث وجامعة الأزهر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إنه فى إطار التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر الشريف مع غيرها من مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة ما يتعلق منها بجوانب علمية وتخصصية، تشهد مشيخة الأزهر غدًا توقيع بروتكول تعاون بين مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر مع وكالة الفضاء المصرية من أحد أهم المؤسسات التى تهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية.

وأضاف عياد، فى بيان اليوم، أن هذا الحدث يمثل نقطة تحول مهمة فيما يتعلق بتجديد الخطاب الدينى لما تمثله بنود البروتوكول من تعاون مشترك وفعّال لتدريب وتأهيل وعاظ الأزهر الشريف فى التعامل مع القضايا المعاصرة المرتبطة بعلوم الفلك والفضاء كتخصص علمى يتم الاستعانة به فى بعض الجوانب الشرعية.

وأوضح عياد، أنه من المقرر أن يتم توقيع البروتكول بحضور وكيل الأزهر ورئيس الجامعة وأمين عام مجمع البحوث من جانب الأزهر، والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية من الجانب الآخر، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز مقر بمجمع البحوث الإسلامية لإنشاء مركز الفلك الشرعى العالمى كبداية لتفعيل بنود البروتوكول.

وأشار أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن هذه البروتوكولات تمثل محورًا مهمًا من محاور استراتيجية الأزهر الشريف فى التعامل مع القضايا المستحدثة والتى تحتاج إلى الدمج بين العلوم الشرعية والتخصصات العلمية المختلفة.