شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى الدكتورة رجاء منصور رائدة أطفال الأنابيب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الدكتورة رجاء منصور، رائدة أطفال الأنابيب فى مصر، حيث قالت النقابة فى بيان لها اليوم، إن الراحلة تخرجت فى طب قصر العينى عام 1973 وحصلت على ماجستير النساء والتوليد.

كما سافرت الدكتورة رجاء منصور، رائدة أطفال الأنابيب فى مصر، إلى أمريكا وتم تعينها باحث مابعد الدكتوراه بجامعة "أوهايو "وكان تخصصها الدقيق هو الإخصاب خارج الجسم، ونقل الأجنة وحصلت على الدكتوراه من جامعة ماستريخت بهولندا ولها العديد من الاسهامات العلمية والبحثية فى مصر والعالم.

ووجهت النقابة، خالص العزاء لأسرتها الكريمة، داعية االله أن يرحمها برحمته الواسعة، وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء .